Транспортираха с хеликоптер до Варна бебе с рядка аномалия

Снимка Медицински университет - Варна

Едномесечно бебе с тежка вродена аномалия на ларинкса беше спешно транспортирано с въздушна линейка за провеждане на високоспециализирана операция, съобщават от пресцентъра на Медицински университет - Варна.

В мащабната спасителна акция участваха съвместни мултидисциплинарни екипи от УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив и УМБАЛ "Света Марина" - Варна. Лекарите координираха действията си в рамките на едномесечно интензивно лечение, за да овладеят непосредствения риск за живота на новороденото.

Малкият пациент от Южна България е страдал от рядка тежка форма на ларингомалация. Това е вродено заболяване, при което тъканите на ларинкса колабират по време на вдишване и възпрепятстват нормалното поемане на въздух. Поради нетипично и бързо влошаване на състоянието, детето първоначално е насочено към УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив. Там специалистите успяват да интубират бебето и да го поставят на апаратна вентилация, осигурявайки време за организиране на следващия етап от лечението.

Поради необходимостта от непрекъсната апаратна поддръжка и високия риск при придвижване, транспортът до Варна беше осъществен с медицински хеликоптер. В логистиката участваха лекари, парамедици и технически екипи, които реализираха полета в съкратени срокове.

След кацането във Варна новороденото веднага беше поето от специализиран екип, включващ експерти по УНГ болести, детска реанимация, анестезиология, неонатология и педиатрия. Медиците извършиха лазерна супраглотопластика – сложна процедура за трайна корекция на вродената аномалия.

Натрупания опит при управлението на дихателните пътища при толкова малки пациенти коментира началникът на клиниката по анестезиология и активно лечение в УМБАЛ "Света Марина" - Варна доц. д-р Петя Иванова.

Петя Иванова: "Управлението на дихателните пътища на един толкова малък пациент е огромно предизвикателство от професионална гледна точка. Същевременно е свързано и с голяма отговорност, с нуждата от бързи решения, тъй като времето, с което разполагаме при новородени и малки деца е значително по-кратко в сравнение с възрастните пациенти."

Началникът на Клиниката по УНГ болести в същата болница проф. д-р Николай Сапунджиев също изтъкна значението на координацията между отделните лечебни звена в страната.

Николай Сапунджиев: "Точно в такива критични ситуации проличават натрупаните с години опит, сработеността между отделните звена и доверието между специалистите от различните лечебни заведения."

След близо месец престой и интензивни грижи в двете университетски болници, бебето беше напълно стабилизирано и вече диша самостоятелно. Контролните огледи на ларинкса показаха отличен следоперативен резултат.

Началникът на детското отделение за интензивно лечение д-р Дарина Крумова обясни, че варненската университетска болница се е утвърдила като център за лечение на подобни редки патологии.

Дарина Крумова: "Специалистите от варненската университетска болница ще продължат да проследяват състоянието на детето съвместно с колегите си от Пловдив и при необходимост са готови да съдействат за бъдещи интервенции и лечение."

След приключване на терапията детето беше транспортирано обратно до Пловдив с медицинския хеликоптер. Към момента то се намира в стабилно състояние и няма нужда от допълнителна кислородотерапия или апаратна вентилация, пише dunavmost.com.

