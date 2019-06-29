Три автомобила са катастрофирали между „Слънчево“ и „Девня“
снимки: Диана Вангелова, Виждам те КАТ - ВАРНА
Около 09:50 часа днес, на ПВ "Повеляново" (ремонриран участък от АМ "Хемус"), е възникнало ПТП между три автомобила. Трима души са откарани за преглед в болнично заведение, същите са били контактни и в съзнание.
Участъкъте затворен, използва се обходен маршрут.
Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Областно пътно управление – Варна. По информация на дежурния участъкът е изцяло затворен.
Обходният маршрут е през стария път за София. Движението в района е затруднено допълнително, тъй като по магистралата се извършват ремонти дейности в участъка от пътен възел „Повеляново“ до „Слънчево“ от км 406 до км 416. Движението е двупосочно в платното за Варнa. Предприемат се мерки по отстраняване и на пострадалите автомобили.
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