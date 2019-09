Трима убити, сред които 2 деца, при стрелба в къща в холандския Дордрехт

България днес

Няколко души бяха простреляни в южнохоландския град Дордрехт, съобщи Ройтерс. Холандската телевизия NOS твърди, че стрелбата се случила в къща.

Местното радио 112 по-късно съобщи за трима убити и много ранени при стрелбата.

Според информационния портал AD, спешните служби са пристигнали в квартал Стерренбург около 18:30 часа местно време. Близките улици са отцепени от полицията.

Според органите на реда две деца и мъж са загинали в резултат на стрелбата. Освен това една жена е сериозно ранена. Тя е откарана в близка болница в критично състояние.

Все още не ясна причината за инцидента, но полицията не изключва да става дума за семеен конфликт.

Според очевидци на мястото са пристигнали два медицински хеликоптера, няколко линейки и различни полицейски звена. Започнало е разследване на инцидента.

Дордрехт е в Западна Холандия, в провинция Южна Холандия.

#BREAKING

3 people were killed in shooting in the city of #Dordrecht, #Netherlands



Shooting took place at a home, emergency services arrived at the scene. pic.twitter.com/QY7xL8dycX