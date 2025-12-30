Тройна катастрофа край спирка запуши трафика на столичен булевард

Снимки: Булфото

Тройна катастрофа край спирка на градския транспорт запуши трафика на столичния булевард "Черни връх". Това става ясно от снимки на Булфото.

На излизане от улица "Люботрън" и включване в движението на бул. "Черни връх", лек автомобил БМВ засича друго немско возило - "Ауди", което от силния удар прелита около 100 метра покрай трамвайната спирка и се блъска в трети автомобил.

Няма информация за пострадали, но е силно затруднено движението по бул. "Черни връх".

