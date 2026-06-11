Турция арестува Берен Саат от "Забранения плод" и още 20 звезди от турските сериали

Кадър БТВ

Популярната турска актриса Берен Саат, известна в България с ролите си в сериалите „Забраненият плод“ и „Пепел от рози“, е задържана в четвъртък в хода на мащабно разследване за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция, съобщава "Си Ен Ен Тюрк", цитирана от БТА.

Заедно със Саат, тази сутрин са арестувани още 21 известни личности от южната ни съседка. Сред тях са поп звездата Кенан Догулу - съпруг на Саат, актьорът Енес Аръкан и певецът Бердан Мардини.

Разследването на турските власти започна през октомври миналата година, като в хода му бяха задържани и тествани редица знаменитости, включително певиците Алейна Тилки и Симге Сагън, актьорите Джан Яман, Ханде Ерчел, Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан и продуцентът Тимур Савджъ.

По данни на турските власти до момента положителни проби за употреба на наркотици са дали общо 189 от тестваните, сред които актьорът Онур Туна (Месут от сериала „Моят прекрасен живот"), актрисата Фейза Дживелек (Нилай от сериала „Шербет от боровинки"), рапърът Хакан Айдън (по-известен като Block 3) и популярният турски певец Фатих Караджа (познат с творческия псевдоним Мабел Матиз).

Редактор "Екип на Петел",

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