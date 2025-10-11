Турция ни наказа и нанесе поредно унижение на родния футбол

кадър: БНТ

България падна тежко с 1:6 срещу Турция в световна квалификация, играна пред около 20 000 зрители на стадион "Васил Левски". Срещата беше дебютна за Александър Димитров начело на националния отбор. През първото полувреме "лъвовете" стояха равностойно, но след почивката гостите достигнаха до изразителен успех, който е първи за тях на наша територия.

Звездата Арда Гюлер даде аванс на гостите в 11-ата минута. Нашите обаче изравниха бързо с попадение на Радослав Кирилов след 120 секунди. в началото на второто полувреме Виктор Попов си вкара автогол и турците отново поведоха. В 53-ата минута звездата на Ювентус Кенан Йълдъз реализира трети гол в българската врата. След три минути лявото крило вкара от подобна ситуация за 4:1. В средата на второто полувреме Мехмет Зеки Челик покачи с глава на 5:1. В самия край Ирфан Кахведжи фиксира крайния резултат.

На вратата на България застана Димитър Митов от Абърдийн, който смени досегашния титуляр Светослав Вуцов.

България 1:6 Турция



0:1 Арда Гюлер (11)

1:1 Радослав Кирилов (13)

1:2 Виктор Попов (50 - автогол)

1:3 Кенан Йълдъз (53)

1:4 Кенан Йълдъз (56)

1:5 Мехмет Зеки Челик (66)

1:6 Ирфан Кахведжи (90)

Стартовите състави:

България: 1. Димитър Митов, 6. Виктор Попов, 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 2. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 18. Ивайло Чочев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков.

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 6. Оркун Кьокчу, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.

