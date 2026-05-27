Туск: Ново британско-полско споразумение ще се съсредоточи върху отбраната срещу Русия

Полша иска да поддържа възможно най-близките дипломатически отношения с Великобритания, съсредоточени върху отбраната срещу Русия, заяви днес полският премиер Доналд Туск преди да замине за Лондон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Великобритания днес ще подпише споразумение в областта на отбраната и сигурността с Полша, за да укрепи сътрудничеството в сферата на отбраната на фона на все по-силните заплахи в Европа, обяви правителството. Подобни споразумения вече бяха сключени с Франция и Германия.

Въпреки че Великобритания и Полша вече са близки съюзници, британският премиер Киър Стармър вчера заяви, че „предизвикателствата, пред които Европа сега е изправена, изискват допълнително засилване на партньорството“.

Континентът е подложен на натиск от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да поеме повече отговорност за собствената си отбрана, отбелязва Ройтерс.

Великобритания и Полша също така са ключови съюзници на Украйна.

„И двете страни подчертават, че Русия е стратегическа заплаха, а също така и дългосрочна, за Полша, за Великобритания, за НАТО, и следователно нашето сътрудничество трябва да бъде съсредоточено върху гарантирането на сигурността на Пола и други страни срещу руската заплаха“, заяви Туск пред репортери днес.

Полският премиер по-рано заяви, че освен върху отбраната, значителна част от споразумението се съсредоточава върху киберсигурността. Полша твърди, че ролята ѝ като център за военната помощ за Украйна я е превърнала в ключова цел за руски шпионаж, кибератаки и дезинформация.

