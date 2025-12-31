Учени регистрираха необичайно състояние на земното ядро

Кадър Youtube

Учените експериментално потвърдиха, че веществото във вътрешното ядро ​​на Земята има уникални физични свойства.

Проучването показа, че при изключително високи температури и налягания желязото запазва твърда кристална структура, но по-леките елементи в него остават подвижни, предава БГНЕС. Проучването е публикувано в китайското англоезично списание National Science Review (NSR).

Според авторите, тази комбинация от свойства обяснява отдавна известна характеристика на вътрешното ядро: ниската скорост на разпространение на срязващи сеизмични вълни, регистрирани по време на анализ на земетресения. Преди това тези наблюдения са били несъвместими с класическия модел на напълно твърдо ядро.

За да тестват тази хипотеза, учените са компресирали желязо-въглеродна сплав в лабораторни условия, използвайки високоскоростни ударни елементи, създавайки налягания и температури, близки до тези, открити дълбоко в Земята. Измерванията показват, че материалът става по-малко твърд от обикновеното твърдо желязо, като същевременно запазва кристалната си рамка.

Получените резултати изясняват настоящото разбиране за структурата на Земята и могат да помогнат за по-добро разбиране на процесите, свързани с формирането и промяната на магнитното поле на планетата.

През септември учените засякоха необичаен гравитационен сигнал, показващ мащабно преразпределение на масата на дълбочина от приблизително 2900 километра.

