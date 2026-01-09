Уикенд: БТВ казва сбогом на Цветанка Ризова

Вестник Уикенд твърди, че Цветанка Ризова ще бъде махната от ефир.

Няма официално потвърждение на тази публикация и не е ясно дали не става въпрос за атака срещу журналистката.

Тя преди дни, че е "нарочена за махане".

Според изданието 3 са причините - катастрофирал рейтинг, самоизтъкване и скандалът с Николай Попов.

Според таблоида въпрос на време било водещата да бъде „пенсионирана“. Това се „говорило в коридорите на телевизията“. Чашата преляла при едно от първите й предавания, в което последва чутовен монолог от нейна страна за свободата на словото.

Ризова се самоизтъквала като „рупор“ и „неудобен за статуквото“ журналист

В същото време обаче дългият престой на екрана очевидно е уморил и зрителите от нея и рейтингът й се е сринал до критични нива, което прави предаването й крайно нерентабилно за телевизията, пише Уикенд.

Бащата на Сияна атакува гост на Цветанка Ризова - експерта Карапетков заради съмненията му, че експертизата по неговото дело ще бъде манипулирана, защото Карапетков от друга страна е близък приятел с Явор Нотев, който защитава шофьора на тира, прегазил Сияна.

Според Уикенд Цветанка Ризова няма да бъде освобождавана, а просто няма да бъде удължен договорът й, който изтичал скоро.

