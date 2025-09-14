Уикенд: Гълъбин Боевски е изчезнал

Булфото

Олимпийският шампион по вдигане на тежести от Игрите в Сидни през 2000 година Гълъбин Боевски е изчезнал безследно тази пролет, а съпругата му Красимира, дъщеря му Сара и синът му Пол нямат информация за съдбата и местонахождението му.

Според мълвата, която се разпространява сред представителите на подземния свят, Боевски е изчезнал в началото на април, след като е предприел пътуване от Португалия към Испания за среща с неизвестни засега лица. Оттогава мобилните телефони на щангиста наркотрафикант са изключени, а той не може да бъде открит, пише "Уикенд".

Неофициално се твърди, че за последно телефоните на Боевски са били засечени в района около Валенсия. Щангистът обаче не е обявен за издирване от своето семейство, заради което съществуват съмнения, че може да се укрива на Иберийския полуостров или пък да е отпрашил към Южна Америка под чужда самоличност.

Според "Уикенд" основната версия, която се разпространява в ъндърграунда за изчезването на Гълъбин Боевски обаче гласи, че 51-годишният силов атлет е бил отвлечен по заповед на южноамерикански картел. Искали да му отмъстят за паднала наркопратка и съмнения, че българинът е сътрудничил на полицейските власти в Португалия, твърди още изданието. Тази жестока версия е досущ като мистериозното изчезване на тримата от бандата за отвличане "Наглите" - Ивайло Евтимов- Йожи, Прокопи Прокопиев-Културиста и Даниел Димитров-Данчо Релето, за които се смята, че са били ликвидирани.

