Украинка се пререди на опашка в месарски магазин във Варна и последва голям скандал

55-годишна украинска гражданка е нападнала клиенти и служител в месарски магазин във Варна. Инцидентът е станал на 12 декември, като по случая е образувано досъдебно производство, потвърдиха от полицията, пише thesite24.net.

По данни на свидетели жената е влязла в търговския обект във видимо нетрезво състояние. Напрежението възникнало, след като тя се опитала да пререди клиентите, чакащи на опашка. След направена забележка нападателката е проявила агресия и е ударила шамари на две жени, намиращи се в магазина.

Свидетелка на случилото се разказва, че в магазина е имало две опашки, като украинката първоначално излязла, а след това се върнала с придружител и се опитала да мине пред всички. След възникналия спор жената започнала да удря клиентка на около 45 години. Свидетелката посочва още, че при опит да подаде сигнал на телефон 112, самата тя също е била ударена два пъти от нападателката.

В опит да прекрати конфликта се намесил управителят на обекта, който също е бил нападнат и ударен от жената.

“После решава, че не ѝ се занимавало повече с нас и щяла да си ходи… обяснявам ѝ, че идват органи на реда и няма никъде да мърда, няма право да бие никой. Тръгна през вратата с мен. В магазина има 5-6 човека на възраст 85-90 години, които буквално бяха залепнали по витрините, защото тази бутне ли ги – до там.

Втори опит да излезе, втора серия шамари, излиза най-накрая един мъж зад касата и се опитва да я задържи в магазина, тя му налита на бой и му вкарва 2 юмрука в носа, призовавайки скованата й приятелка да снима как българи я бият”, допълва една от жените, станала жертва на физическата агресия.

От полицията потвърдиха за инцидента и уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около случилото се.

