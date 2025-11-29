реклама

Украинска делегация пътува към САЩ за продължение на мирните преговори

29.11.2025 / 14:16 2

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров, вече пътува към САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия, съобщи Укринформ, цитирана от БТА. 

"Рустем представи доклад днес и задачата е ясна: бързо и по същество да се изработят необходимите стъпки за прекратяване на войната", написа Зеленски в платформата "Екс", цитиран от Ройтерс. 

Той добави, че очаква резултатите от предишните срещи със САЩ в Женева да бъдат финализирани утре. 

 

kjk (преди 45 минути)
Рейтинг: 158059 | Одобрение: 17419
Вчера при бавачката на наркомана - Андрей Борисович Ермак - беше направен обиск, последван от силен скандал и уволнение на обвиняемия!!!;)ШокиранНамусен Самият факт на претърсването проведено от американците чрез украинския им клон на ФБР, наречен НАБУ е от ключово значение!!!Намусен;)Усмивка Евроатлантиците, вече пуснаха димката че е заради мира в Украйна,а то било заради кражба на европари!??НамусенШокиран:devil:
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 538816 | Одобрение: 100691
Дано да си носят вазелин, защото в САЩ е три пъти по-скъп....да не се оарчат !!
