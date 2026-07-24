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Украински дрон нанесе удар в склад в Санкт Петербург

24.07.2026 / 08:12 1

Кадър Фейсбук

Украински дрон нанесе днес удар в склад в Санкт Петербург, Русия, причинявайки голям пожар, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти и свои кореспонденти.

"Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели“, каза губернаторът на втория по големина град в Русия - Александър Беглов, в публикация, разпространена в социалните мрежи. "Нападението е било насочено срещу обекти на гражданската инфраструктура“, уточни той, добавяйки, че се действа "за справяне с последствията“.

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия "Уайлдберис", отбелязва АФП. Обектите са разположени на Московско шосе, уточнява ТАСС, цитирани от БТА.

опулярната в Русия компания е обект на украински атаки през последните дни. Удар в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, отне живота на осем работници. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и доставя компоненти, предназначени за производство на военна техника, посочва АФП.

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Коментари
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kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 638391 | Одобрение: 126051
Какво е заявил Зеленият цирей няма значение.....Окрайна си го търси и ще си го получи, но жалкото е, че България е много близо и може да пострада.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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