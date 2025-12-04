реклама

Украинци обградиха дъщерята на Путин в Париж: Как изобщо живеете в омразната, проклета Европа?

04.12.2025 / 11:15 1

Кадър Инстаграм

Докато Владимир Путин заплашва Европа с война, неговата извънбрачна дъщеря спокойно живее в столицата на либералната демокрация Париж.

Журналисти от "ТСН" откриха в Париж Елизавета Кривоногих, същата тази извънбрачна дъщеря на главата на кремълския режим, и ѝ предложиха да съдейства за прекратяване на руските обстрели над Украйна.

По-конкретно, кореспондентът ѝ предложи да дойде в Киев, за да послужи, така да се каже, "в качеството на ПВО" (противовъздушна отбрана), но тя заяви, че "по никакъв начин не може да помогне".

По-рано медиите съобщиха, че извънбрачната дъщеря на Путин живее в Париж и си сътрудничи с местни галерии. Край една от тези галерии тя е била срещната от журналистите, пише Блиц

На мястото на срещата с украинския снимачен екип, Кривоногих първоначално изглеждала уплашена и заявила, че не е давала разрешение за снимки. При това, тя не е отрекла, че е дъщеря на Путин.

"Преди три седмици Вашият баща уби брат ми. Как изобщо живеете в Европа, в такава омразна, проклета Европа?", попитал журналистът дъщерята на Путин при срещата.

В отговор тя се опитала да мълчи, криейки лицето си. Въпреки това, впоследствие все пак се е завързал кратък диалог.

По-специално, кореспондентът се поинтересувал от нея какво е отношението ѝ към политиката на баща ѝ, на което тя отговорила с една фраза: "А аз какво общо имам".

Журналист: Е, това е Вашият баща. Най-малкото, можете да му се обадите и да кажете: "Татко, спри да обстрелваш Киев".

Кривоногих: Е, разбира се.

Журналист: Можете да дойдете в Киев и да послужите като ПВО, това е по-добро от всякакви Patriot, да отидете в Покровск.

Кривоногих: Е, Вие си ме представяте, нали? Как сега ще отида.

Журналист: Аз прекрасно си представям.

Кривоногих: За съжаление, по никакъв начин не мога да помогна. Много съжалявам.

 

Ко? Не! (преди 19 минути)
Рейтинг: 22735 | Одобрение: -1755
Преди няма и 10 дни председателя на руската дума, каза, че хиляди западняци напират да се местят от гадната Европа към Русия, но Елисавета, като мъченик стои там на гадното...

