Украинци обградиха дъщерята на Путин в Париж: Как изобщо живеете в омразната, проклета Европа?

Кадър Инстаграм

Докато Владимир Путин заплашва Европа с война, неговата извънбрачна дъщеря спокойно живее в столицата на либералната демокрация Париж.

Журналисти от "ТСН" откриха в Париж Елизавета Кривоногих, същата тази извънбрачна дъщеря на главата на кремълския режим, и ѝ предложиха да съдейства за прекратяване на руските обстрели над Украйна.

По-конкретно, кореспондентът ѝ предложи да дойде в Киев, за да послужи, така да се каже, "в качеството на ПВО" (противовъздушна отбрана), но тя заяви, че "по никакъв начин не може да помогне".

По-рано медиите съобщиха, че извънбрачната дъщеря на Путин живее в Париж и си сътрудничи с местни галерии. Край една от тези галерии тя е била срещната от журналистите, пише Блиц

На мястото на срещата с украинския снимачен екип, Кривоногих първоначално изглеждала уплашена и заявила, че не е давала разрешение за снимки. При това, тя не е отрекла, че е дъщеря на Путин.

"Преди три седмици Вашият баща уби брат ми. Как изобщо живеете в Европа, в такава омразна, проклета Европа?", попитал журналистът дъщерята на Путин при срещата.

В отговор тя се опитала да мълчи, криейки лицето си. Въпреки това, впоследствие все пак се е завързал кратък диалог.

По-специално, кореспондентът се поинтересувал от нея какво е отношението ѝ към политиката на баща ѝ, на което тя отговорила с една фраза: "А аз какво общо имам".

Журналист: Е, това е Вашият баща. Най-малкото, можете да му се обадите и да кажете: "Татко, спри да обстрелваш Киев".

Кривоногих: Е, разбира се.

Журналист: Можете да дойдете в Киев и да послужите като ПВО, това е по-добро от всякакви Patriot, да отидете в Покровск.

Кривоногих: Е, Вие си ме представяте, нали? Как сега ще отида.

Журналист: Аз прекрасно си представям.

Кривоногих: За съжаление, по никакъв начин не мога да помогна. Много съжалявам.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!