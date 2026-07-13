Украйна извърши първия десант с роботи в Кинбурнската коса

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Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) осъществиха безпрецедентна операция, като за първи път в света извършиха морски десант на наземен роботизиран комплекс (НРК).

Бойната машина е била стоварена с лодка на Кинбурнската коса в черноморската Николаевска област, съобщиха украинските военни, цитирани от киевската медия Фокус.

След десанта роботът е заел позиция на брега и е открил огън по укрития на руските подразделения на отсрещния бряг на залива. Украинската армия документира на видео детайли от специалната операция, определяйки я като първата по рода си в света.

Видеозаписът от десанта на украинския НРК на Кинбурнската коса беше публикуван във Фейсбук страницата на 123-та отделна бригада на Териториалната отбрана на ВСУ. В операцията е участвала и 107-ма отделна бригада на Териториалната отбрана, чието лого се вижда на кадрите. Видеото показва как наземният робот слиза на брега, след което нанася огневи удари по позициите на противника.

Записът от мястото на събитието е с продължителност около половин минута и е заснет от дрон, който свободно лети над Кинбурнската коса. НРК достига брега с лодка, като от кадрите не става ясно дали на борда има екипаж, или плавателният съд се управлява дистанционно. След като катерът акостира, роботът слиза на сушата. Следващите кадри показват машината от друг ъгъл, движеща се през висока трева. В един момент на записа се вижда оръдейната кула на покрива на наземната платформа, което предполага, че видеото се излъчва и от камерата на самото устройство. Следват няколко изстрела в посока на позициите на руските въоръжени сили от другата страна на залива.

Последните секунди показват НРК с оръдейната кула да се движи в неизвестна посока, като този път е заснет от нивото на земята, вероятно от друг робот, а не от въздуха. От кадрите, разпространени от 123-та бригада, не става ясно как е завършил първият в света десант на НРК, дали машината се е завърнала успешно, какви щети е нанесла на врага и кога точно се е състояла операцията.

Порталът „Обозреватель“ разкри допълнителни подробности за операцията. Оказва се, че тя е проведена не с обикновена лодка, а с помощта на управляема морска безпилотна платформа, която на видеото прилича на удължена лодка тип „пирога“. Отговорни за специалната операция са командирът на 123-та бригада на Териториалната отбрана полковник Олег Макуха и командирът на 1-ви батальон за безпилотни системи към същата бригада майор Денис Гипик. Те подчертават, че това е първият „известен им“ десант на НРК с помощта на безпилотна платформа, при който наземният робот е изпълнил бойна задача в ситуация, криеща висок риск за човешки живот.

Украинските сили и преди са използвали наземни роботизирани комплекси на бойното поле. Сред най-известните примери са евакуацията на цивилни граждани от зони на бойни действия и извеждането на ранени войници.

Кинбурската коса е предимно пясъчно образувание, с дължина около 10 километра. Тя се намира в украинската черноморска Николаевска област. Косата бе окупирана от руските сили на 10 юни 2022 г. и досега е единствената част от областта, останала по контрола на Москва. Районът е ключов, тъй като връзва Николаевска, Херсонска области и Крим и по вода, и по суша, това показа справка,направена от екипа на NOVINI.BG.

Редактор "Екип на Петел",

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