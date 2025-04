Украйна порази руското ракетно поделение, което изби хората в Суми

Кадър Х

Украинските военни съобщиха, че са поразили базата на руско ракетно подразделение, отговорно за кървавите удари, които навръх Цветница покосиха повече от 30 жители на украинския град Суми, информира БНР.

Около 40 от ранените тогава мирни хора остават в болници. В понеделник вечерта руските военни атакуваха отново града, този път не само с ракети, но и с авиационни бомби.

Украйна е атакувала руската Курска област с повече от 100 дрона нощта на понеделник срещу вторник, твърдят от руското министерство на отбраната.

Съобщава се за четирима загинали цивилни, включително възрастна жителка на областния център Курск.



Генералният секретар на НАТО Марк Рюте посети Одеса и увери, че подкрепата на Североатлантическия пакт за отбраната на Украйна е "непоколебима".

🔥🔥🔥 Last night, a high-precision strike hit the 448th Missile Brigade which shelled Sumy on Palm Sunday. pic.twitter.com/N8sBJJIwv6