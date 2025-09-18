Украйна съобщава за удари по две руски петролни рафинерии

Булфото

Украинските военни и инженери ще обучават своите полски колеги в съвместна група за борба с дроновете, съобщи украинският министър на отбраната на брифинг с полския си колега в Киев.

В същото време украински дронове поразиха два големи руски нефтохимически комплекса.



Според украинските специални служби дронове с голям обсег на действие са ударили днес инсталация за преработка на суров нефт в центъра на нефтохимическия завод "Газпром Нефтехим Салават“ в руската република Башкортостан, предизвиквайки "масивна експлозия“, предаде БНР.

Това е един от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически заводи в Русия. Той се намира на около 1300 километра от фронтовата линия в Украйна.

Според руските власти става въпрос за два украински дрона. Собствените сили за сигурност на комплекса са открили огън срещу тях. В момента се потушава пожарът и се оценяват щетите. Не се съобщава за пострадали.

Отделно от това украинските специални сили също съобщиха за удар срещу нефтопреработвателно предприятие в руската област Волгоград тази нощ. Според украинската армия това е принудило завода да спре работа. Той се намира на около 450 километра от фронта, играе ключова роля в снабдяването с гориво на руската армия, заявиха украинските Сили за специални операции.



Заводът е най-големият производител на нефтопродукти в Южния федерален окръг на Русия и преработва над 15 милиона тона суров нефт годишно, което представлява 5,6% от общия рафиниращ капацитет на страната.

