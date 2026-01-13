Украйна си върна контрола над Купянск

Кадър Фб

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) установиха контрол над сградата на градския съвет в Купянск (източната част на страната) и издигнаха над нея държавния флаг. Новината беше съобщена от 2-ри корпус на Националната гвардия на Украйна „Хартия“, които публикуваха и видео в своя канал във Фейсбук.

Операцията бе проведена в рамките на деблокирането на града под ръководството на командването на корпуса.

Знамето над кметството в центъра на Купянск е издигнато от бойци на разузнавателно-ударната група от 4-ти батальон на бригада „Хартия“. Към момента ВСУ завършват прочистването на града от остатъците на руските сили, отбелязаха украинските военни, предаде Новини.бг.

„Купянската операция доказва, че благодарение на планирането, обучеността на командирите и щабовете, и качествената подготовка на подразделенията – всичко, което наричаме метод „Хартия“ – можем успешно да спираме и унищожаваме врага“, заяви командирът на 2-ри корпус на НГУ „Хартия“, полковник Игор Оболенски.

Преди това руската страна многократно обявяваше превземането на Купянск. На 20 ноември началникът на Генералния щаб на ВС на РФ Валерий Герасимов докладва на Владимир Путин за завземането на града.

Тогава Путин заяви, че в района на гара Купянск-Узловая са били „блокирани 15 батальона на ВСУ“. Украинската страна не потвърди тази информация, а на следващия ден редица руски Z-блогъри обвиниха Герасимов в предоставяне на недостоверни сведения на Путин.

На 27 ноември Путин заяви, че „групировката на противника в Купянск е напълно ликвидирана“ и градът е „изцяло в наши ръце“, а на 2 декември покани там чуждестранни журналисти. На 9 декември той връчи звездата „Герой на Русия“ на командващия групировката войски „Запад“ генерал-полковник Сергей Кузовлев.

На 12 декември OSINT-проектът DeepState съобщи, че ВСУ, напротив, са успели да блокират руските подразделения в Купянск и са прочистили северозападната част на града. В същия ден президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Купянск и публикува, заснето до стелата на входа на града.

Зеленски записа видео от Купянск, където руски военни са обкръжени от ВСУ

Въпреки това, на 17 декември руският министър на отбраната Андрей Белоусов отново докладва на Владимир Путин за превземането на града. Той твърдеше, че населеното място е заето от групировката „Запад“, а ВСУ „безуспешно се опитват да го върнат“ под свой контрол.

В Киев отново определиха тези изявления като фалшиви. На 24 декември превземането на Купянск не беше потвърдено и от Z-военните кореспонденти.

Скоро след това стана ясно, че видеата на руското Министерство на отбраната, публикувани като потвърждение за „контрола“ над Купянск, всъщност са заснели отстъплението на руските подразделения от града.

На 3 януари началникът на управлението за комуникации на групировката на обединените сили на ВСУ Виктор Трегубов заяви, че руските войски са засилили натиска в района на Купянск, но опитите им да проникнат директно в града се провалят.

Същевременно на 29 декември командващият групировката войски „Запад“ генерал-полковник Сергей Кузовлев докладва на Путин, че ВСУ в района на Купянск уж са обкръжени, и обеща да ги „унищожи“ през „януари–февруари“. Тогава Путин поиска „решително да се пресичат“ опитите на Въоръжените сили на Украйна „да попречат на развитието на ситуацията“ в града.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!