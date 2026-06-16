Украйна удари складовете на руския "Амазон" в Москва - Wildberries

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Служителите на склад на огромния руски онлайн магазин Wildberries в Електростал (Московска област) бяха евакуирани на 16 юни, след като терминалът се е изпълнил с дим след предполагаем удар с дрон. По-рано днес жители на града публикуваха кадри от нападение с безпилотни летателни апарати, част от вълната от удари срещу Москва, където бе подпален нефтопреработвателният завод

Преди това избухна пожар на последния етаж на жилищен блок в Електростал, вероятно в резултат на удар от дрон или падащи отломки.

Служителите на терминала на Wildberries пък започнаха да напускат работните си места, а над складовите сгради се виждаше дим, предаде Актуално.

В един от видеоклиповете, разпространявани в социалните мрежи, служители с лилави тениски са наредени пред димяща сграда, камиони се отдалечават от терминала, а жени с емблеми „Охрана“ тичат наоколо. В друго видео хора с лилави тениски вървят по паркинга за камиони.

Според непотвърдени информации може да има ранени, след като дрон се е разбил в склада на Wildberries. Това се съобщава в специализирани чатове. Твърди се също, че дронове са ударили блокове 7 и 10. Няма официални коментари относно причината за дима или броя на жертвите и пострадалите.

Логистичният център скоро ще заработи пак

„Логистичният център продължава да функционира. Очаква се дейността му скоро да бъде напълно възстановена. В съответствие с установените изисквания за безопасност е организирана частична евакуация на логистичния комплекс. В момента в обекта се извършват редица проверки за безопасност“, съобщиха от пресслужбата на RWB (Wildberries & Russ) пред опозиционния Telegram канал ASTRA.

На въпроса дали могат да потвърдят, че складът е бил ударен от дрон, от пресслужбата отговарят, че „за съжаление, няма какво да добавим към официалния коментар“.

Wildberries е най-големият и доминиращ онлайн търговец и пазар за електронна търговия в Русия, често описван като „руския Amazon“. Той заема огромна част от пазара на онлайн търговията в страната и продава практически всичко - облекло, електроника, козметика, стоки за дома и т.н.

Редактор "Екип на Петел",

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