"Уолстрийт Джърнал": Путин отново каза "не" на Тръмп

Още едно пътуване до Москва на пратениците на президента Доналд Тръмп доведе до поредния отказ на Владимир Путин да приеме пореден план за прекратяване на войната срещу Украйна. Може би е време да се признае очевидното: Путин не иска мир. Той иска Украйна.

Кремъл определи петчасовите разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър като „конструктивни“, но добави, че основните причини за войната все още не били адресирани. А под „основни причини“ Кремъл разбира факта, че Украйна все още не е под руски контрол, сочи анализ на „Уолстрийт Джърнал“, предаде БГНЕС.

От месеци Путин отхвърля предложенията на Тръмп дори за временно прекратяване на огъня по съществуващите фронтови линии – предложение, което Киев прие. Администрацията постави Украйна под силен натиск с черновата си от 28 точки, а украинското ръководство се опитва да разбере кое е най-лошото възможно споразумение, което би могло да понесе и все пак да оцелее като свободна държава.

Но къде са отстъпките на Путин? Москва настоява да погълне целия Донбас и да попречи на Украйна да разполага с армия и съюзници, които да гарантират сигурността ѝ в бъдеще. Путин иска да изглежда като преговарящ, а срещите с Уиткоф му позволяват да поддържа този привиден образ, докато се опитва да вбие клин между Тръмп и Европа.

Паралелно Кремъл усилено се опитва да убеди света, че печели войната. Според Москва Донбас така или иначе скоро щял да бъде изцяло под руски контрол. Въпреки това украинското поражение не е нито неизбежно, нито непосредствено.

„Когато съм с украинските корпусни командири и ги наблюдавам в действие“, каза тази седмица бившият контраадмирал от американския флот Марк Монтгомъри, „не вярвам, че те ще загубят на терен по собствена вина.“ САЩ обаче не поддържат оръжейните доставки на необходимото ниво, а продажбите на оръжие на Европа не компенсират недостига.

Путин няма да преговаря сериозно, докато смята, че държи инициативата, и надеждата беше Белият дом да осъзнае това. Засега без резултат. За истински завой е нужно замразените руски активи да бъдат иззети; санкциите да се разширят и към Китай; а Украйна да получи далекобойни ракети и друга критично важна военна помощ.

Администрацията на Тръмп продължава да се придържа към виждане за мотивите на Путин, което е в разрез с реалността: че търговията и културният обмен между Украйна, Русия и САЩ могат да предотвратят война.

Този неоправдан оптимизъм е добре познат сред либералните интернационалисти, които вярват, че светът върви към мир чрез просперитет — хора, които Тръмп често нарича „глобалисти“. Преговорите се нуждаят от доза от инстинкта на Тръмп за американско лидерство — и реализъм по отношение на човека в Кремъл.

