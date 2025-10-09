Урсула фон дер Лайен: Дълбоко ценя силната подкрепа, която получих днес

Кадър Youtube

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази радостта си от силната подкрепа на Европейския парламент за нея, предаде Франс прес. По-рано днес евродепутатите отхвърлиха два вота на недоверие срещу нея, предложени съответно от крайната десница и от крайната левица в ЕП.

„Дълбоко ценя силната подкрепа, която получих днес“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа „Екс“, цитирана от БТА.

Единият вот на недоверие беше внесен от групата на Левицата през септември. По него "против" оставката на председателя на ЕК гласуваха 383 евродепутати, "за" бяха 133, а 78 гласуваха с "въздържал се". От Левицата упрекват Фон дер Лайен заради липсата на навременни и адекватни решения по отношение на ситуацията в ивицата Газа, както и заради сключването на търговски споразумения със САЩ и Меркосур "в ущърб на европейските интереси". Сред мотивите за вота на недоверие се изброяват още "неспособност и нежелание на ЕК да се справи със социалната и климатична кризи".

Вторият вот на недоверие, внесен също през септември, беше от групата "Патриоти за Европа". За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се". Като мотиви за този вот бяха посочени погрешно водени зелени политики, политики в областта на конкурентоспособността, икономиката и миграцията. От "Патриоти за Европа" изтъкват също нарушаване изискването за прозрачност при вземане на решения и превишаваше на правомощията от страна на ЕК, както и отправят критики към комисията заради сключването на търговски споразумения с Меркосур и САЩ. ЕК представи споразумението с южноамериканския блок Меркосур (обединяващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) за ратификация от страните членки на ЕС през септември.

Преговорите между ЕС и Меркосур приключиха през декември 2024 г. след повече от 25 години. През юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15 на сто върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, включително фармацевтични продукти и автомобили. Съгласно споразумението ЕС е поел ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 млрд. долара и за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 600 млрд. долара в рамките на три години.

За свалянето от поста на Фон дер Лайен, което би довело до оставка на цялата ЕК, беше необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове.

В началото на юли Европарламентът с голямо мнозинство отхвърли друг вот на недоверие срещу председателят на ЕК, внесен тогава от крайната десница.

Разглеждането на три вота на недоверие срещу председател на ЕК в рамките само на няколко месеца е безпрецедентно.

