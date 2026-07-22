В Грузия избухнаха антируски протести, след като грузинец преби руска туристка и беше арестуван

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Протести избухнаха в Грузия след ареста на местен младеж, който удари руска туристка след скандал на сватба.

На 21 юли съд в Телави, Грузия, освободи под гаранция млад мъж, арестуван във връзка с инцидент в хотел „Агарани Естейт“, съобщи грузинската служба на „Радио Либърти“ .

След среща на място, съдия Тамар Капанадзе определи гаранция от 5000 лари (приблизително 1900 долара) за подсъдимия Георги Чигладзе. Той беше освободен в съдебната зала.

Чигладзе, коментирайки конфликта, заяви, че съжалява за него:

„Съжалявам за това престъпление, което се случи... Не съм възнамерявал да завърши по този начин.“

Според адвоката на Чигладзе, хотел „Агарани“, където е станал инцидентът, е изразил намерение да плати гаранция за задържания.

Както съобщава „Сова“, адвокат Лаша Капанадзе отрече конфликтът да е бил провокиран от руски език. Според него причината е провокативно поведение:

„Уважаваме всички гости, но гостите не трябва да предизвикват провокации.“

Междувременно на 20 юли в Тбилиси се проведе марш в подкрепа на Чигладзе. Участниците, наред с други неща, скандираха „Слава на Украйна“ и се обявиха срещу руското влияние в Грузия.

Конфликт между група туристи , пристигнали в Грузия от Турция, и гости на сватба в хотел в град Телави в Източна Грузия предизвика широко възмущение.

Хотелът, в който бяха отседнали петте жени, беше домакин на сватба в този ден. Не е известно точно как е започнал конфликтът между сватбарите и групата жени, но видео, споделено в Instagram, е запечатало момента, в който мъж нахлува в стаята на туристите, твърдейки, че са развалили сватбата на брат му, а след това удари една от тях, Алена Нестерук, в лицето.

Авторите на видеото твърдят, че руският език е причината за нападението. Вместо това, участниците в сватбата отдават конфликта на поведението на туристите. По-късно грузинското Министерство на вътрешните работи съобщи, че според свидетели чуждестранни туристи са обиждали сватбените гости от балкона и са изливали вода върху музикалното оборудване. След това е възникнал конфликт между страните, по време на който Георги Чигладзе е нанесъл телесни повреди на жената.

Според грузинските закони, той може да бъде осъден на до три години затвор.

Редактор "Екип на Петел",

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