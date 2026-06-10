В Индия пускат мотоциклети, които ще се зареждат с алкохол

Снимка: Pexels

Индийският двуколесен гигант Hero предизвика истински фурор в мотоциклетната индустрия, представяйки революционни версии на своите бестселъри Splendor+ и HF Deluxe. Голямата сензация тук е, че тези достъпни машини вече нямат нужда единствено от класическия бензин, а могат да се карат и с чист алкохол, пише Automedia.bg.

Официалният дебют на екологичните технологични близнаци се състоя в Делхи, а пазарният им старт на местна почва е насрочен още за следващия месец, информират колегите от специализираното издание Ride Apart.

В основата на двата модела е познатият, но сериозно модифициран 97-кубиков едноцилиндров двигател с мощност 8 конски сили и 8.3 Нм въртящ момент. За да го научат да „пие“ алкохол безпроблемно, инженерите са внедрили изцяло нова горивна помпа, допълнителен филтър с повишен капацитет и напълно пренастроена електроника, която управлява впръскването.

Еластичното сърце на мотоциклетите е всеядно – то работи еднакво добре с конвенционален бензин, чист етанол или произволни биогоривни смеси от типа на популярните E20 и E85. С това си постижение индийците записват името си в историята, пускайки първия в света сериен мотоциклет, способен да се движи изцяло на чист етанол, при това с нищожен разход от едва 1.4 литра на 100 километра.

Докато при автомобилите подобна алкохолна диета е добре позната практика и много превозни средства се движат по пътищата на Бразилия от десетилетия, то в света на моторите тази технология досега беше екзотика. Основният коз на етаноловите машини е драстичното свиване на вредните емисии в атмосферата при запазване на изключително ниска себестойност. Именно това ги превръща в перфектния и далеч по-евтин съперник на навлизащия електрически двуколесен транспорт, особено в развиващите се страни.

Ценовата политика на Hero остава традиционно агресивна и достъпна за масите. Базовият Hero HF Deluxe стартира от скромните 58 977 рупии (около 535 евро). По-наточеният му събрат Hero Splendor+, който е оборудван с интелигентна система за автоматично изключване на мотора при спиране на място с цел допълнителна икономия, е оценен на 76 177 рупии, което се равнява на приблизително 692 евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!