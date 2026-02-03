В Либия е убит синът на Муамар Кадафи

снимка: AL24news, Уикипедия

Синът на Муамар Кадафи - Сейф ал-Ислам Кадафи, е бил убит в Либия. Това обяви семейството му, като няма повече информация за случилото се.

Сейф ал-Ислам беше на 53 г. По време на управлението на баща му той беше много влиятелен и преговаряше от името на Либия по редица дипломатически въпроси.

Сейф беше считан за очевиден наследник на Муамар Кадафи и Западът го харесваше заради образованието му в престижен британски университет и умерените му позиции. Но когато избухнаха протестите срещу баща му, Сейф оглави изпълнените с насилие операции за потушаването им, предава Нова тв.

След смъртта на Муамар Кадафи синът му опита да избяга зад граница, но беше заловен и лежа няколко години в затвора при строг режим. Сейф беше освободен при амнистия през 2017 г. Четири години след това той опита да се кандидатира за президент, но не беше допуснат.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!