В Пловдив скочиха: Елате и бутайте и тук като във Варна! От десетилетия съществува цял незаконен квартал като Баба Алино

Кадър Гугъл мапс

Широко затворени очи и дълбоко запушени уши. Така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си. Поводът - разкритият незаконен град край Варна.

Ето какво разказва той:

"България се възмущава от незаконния "град“ край Варна. Камери, проверки, институции, обещания. Но ако държавата наистина иска да покаже, че няма двойни стандарти, трябва да погледне и към Пловдив. Защото тук от десетилетия съществува не незаконно селище, а цял незаконен квартал – "Столипиново".

И това не е тайна. Това е публична тайна, която всички институции познават отлично. А през годините уж има десетки акции, проверки, описвания и констативни актове. От време на време нещичко се чува - през 2016 г. национални медии показват как незаконното строителство завзема общински и частни терени, а на места стига дори към коритото на Марица.

През 2018 г. район "Източен“ сам признава, че около 90% (дали не са много повече) от сградите в района са без разрешения за строеж. И въпреки това кварталът продължава да расте. Събарят се по някой павилион, гараж или временна постройка за пред телевизиите. След това всичко продължава, както преди. Заповедите изтичат. Процедурите се бавят. Никой не носи отговорност. А незаконните жилищни сгради остават.

Истината е, че институциите не са безсилни, но те са уплашени. От политически реакции. От това да не засегнат дългогодишни изборни зависимости и договорки. Вменява се порочното твърдение, че въпроса е хуманитарен и липсват средства в бюджетите. Затова десетилетия наред Община Пловдив и район "Източен“ предпочитат да не виждат как пред очите им се изграждат нови етажи, нови улици и нови незаконни домове върху общински терени.

Някой знае ли се как може да станеш кмет на Източен последните 30-на години: със сигурност поемаш ангажимент, че нищо няма да буташ в квартала, че нищо няма да виждаш и чуваш следващите 4 години, а когато стане много напечено, може да издадеш и някой АУАН, ама после се бавиш 6 месеца и не се издава заповед, и край, всичко пак е спокойно.

И най-големият въпрос, който никой не задава достатъчно силно: Как всички тези незаконни постройки имат ток и вода? Кой ги присъединява? На какво основание? Кой подписва? И защо после не ги отсъединява? Кой години наред си затваря очите? КОЙ?

Защото няма как десетки хиляди хора да живеят с електричество, вода и инфраструктура без институционално участие или поне институционално мълчание.

През годините различни администрации обещават "решаване на проблема“, но реалността е една — кварталът става все по-голям. Смениха се кметове. Смениха се партии. Смениха се архитекти, началници и директори, но незаконното строителство остана недосегаемо. Поне една жилищна сграда да бяха бутнали от кумова срама!

Затова покрай "Баба Алино" е време да се влезне и в "Столипиново". Да се поискат данни. Да се проверят колко от сградите са законни, колко имат строителни книжа. Колко заповеди за премахване са издадени? Колко реално са изпълнени? Колко парични глоби са наложени и колко са платени? Ако не са платени, защо не се предявяват? И защо законът (ЗУЕС) в Пловдив очевидно се прилага избирателно?

Да се направи за начало карта на незаконните постройки. И да се започне същото това, което се заявява, че ще бъде във Варна. Да се бутат, една по една. А Общината да си възвърне собствеността си, иначе това до сега е престъпна незаинтересованост.

Всички казано до тук важи и за кварталите "Шекер махала", "Аджисан махала" и "Харман махала", но те на практика няма накъде да се разширяват. Но и там кметовете на район "Северен" и "Централен" си мълчат последните 30-ина години, особено последните 15 години. Навремето се появиха снимки за предизборни срещи на такива кметове в клубове в тези квартали, после тези снимки изчезнаха.

Във тези три района винаги има зам.-кмет от определена политическа партия, който четири години абсолютно нищо друго не прави, освен да отговаря за електората в тези квартали по време на избори.

Ако и този момент бъде пропуснат, след още 10 години проблемът няма да е квартал. "Столипиново" ще е град в града, окончателно извън контрола на администрацията и държавата.

От един кореняк пловдивчанин!"

