В САЩ зоват сина на Тръмп да отиде да воюва с Иран

Бивш сценарист на анимационния сериал South Park създаде сатиричен уебсайт, който призовава Барън Тръмп, най-малкия син на президента на Съединените щати, да се запише в армията, докато продължават бойните действия между САЩ, Израел и Иран, пише Meadle East Monitor, пише Нюз.бг

Сайтът е създаден от Тоби Мортън, който публикува сатирични текстове за предполагаемата "пригодност" на Барън Тръмп за военна служба, като иронично се позовава на "доказаните гени" и "смелостта" на баща му - президента Доналд Тръмп.

В сайта са публикувани и изображения на президента, включително такива, на които изглежда заспал на офис стол, както и измислени свидетелства, приписвани на братята на Барън - Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши. Идеята на артистите е вдъхновена от нарастващите критиките в американското общество към фамилията Тръмп, която отказва да служи в американската армия, започвайки още от президента, който на младини избягва задължителната мобилизация, за да се бие във Виетнам.

Мортън и преди е създавал подобни сатирични сайтове, насочени срещу администрацията на Тръмп. По-рано той регистрира и страницата TrumpKennedyCenter.org, преди президентът да предизвика критики с решението си да добави името си към Кенеди център.

Сатиричната кампания се появява на фона на продължаващите удари на САЩ и Израел срещу Иран, започнали на 28 февруари. По данни на иранското здравно министерство при атаките са загинали върховният лидер Али Хаменей и най-малко 866 души, включително над 150 ученички, а близо 6000 души са били ранени.

Техеран отговори с ракетни и дронови атаки срещу цели, свързани със САЩ в страните от Персийския залив. При тях са загинали шест американски военнослужещи, а други са били ранени.

