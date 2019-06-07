В Спартак посочиха вратата на втори футболист

Централният защитник на Спартак Севдалин Стайков е вторият освободен футболист от отбора след Юлиан Загоров.

През пролетта Стайков беше твърд титуляр, игра във всички мачове и е с основна заслуга за професионалната промоция, но днес новият старши треньор Диян Божилов го е уведомил, че няма да разчита на него във Втора лига.

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