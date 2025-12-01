В Триъгълника на властта протестиращи скандират "Оставка"

Снимки: Булфото

Множество граждани вече са в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г. Събралите се скандират "оставка".

Протестът протича мирно. Има засилено полицейско присъствие. Органите на реда проверяват багажа на хора, които идват на протеста, предава БТА.

Групи протестиращи скачат и викат: "Кой не скача е дебел". На протеста звучи музика, хора пеят и танцуват.

Пред сградата на Министерския съвет има сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се видя, че в пространството от Българската народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора.

"Теменужките на топло през зимата", гласят надписите на част от плакатите, на които министърът на финансите Теменужка Петкова и двама души с тиква и лице на прасе вместо глави са в униформи на затворници.

Протестиращи започнаха да освиркват, когато на екрана бяха пускани клипове с изказвания на Делян Пеевски, Байрам Байрам и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". "Няма да позволим да ни излъжат", гласят плакати с лицата на Борисов и Пеевски.

На плакати са написани също и част от исканията към бюджета - да бъдат спрени бонусите и по-високата пенсионна вноска и данък "дивидент".

Организаторите призоваха протестът да бъде мирен. Те предупредиха, че са възможни провокации, а който стане свидетел на такива - да снима.

По-рано граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г.

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

Протести се очакват и в други градове в страната.

