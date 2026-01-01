реклама

В магазините връщат в левове, половината банкомати не работят

01.01.2026 / 13:42 2

Кадър ИИ

От няколко часа България е в Еврозоната, а еврото е официалната валута на страната ни.

С прожекции на българските евро монети и банкноти по централната сграда на БНБ започна Новата 2026 година. Екип на bTV направи проверка – заредени ли са с евро банкоматите в София.

20 минути преди 1 часа след полунощ вече има евро в банкоматите. Нареждат се и първите столичани, желаещи да теглят в евро. Справят се без проблем.

Не всички теглещи в София обаче имаха този късмет. Турист разказа, че не е успял да изтегли пари с шведска карта от шведска банка.

Мартин Петков също попадна на неработещ банкомат. Коментира, че въпреки това е с позитивна нагласа и е нормално в първите часове да има трудности.

С изтеглените по-рано 10 евро решаваме да пазаруваме в близкия нон-стоп, но там ни посрещнаха с ресто в лева. Обясниха, че все още не са снабдени с новата валута.

Равносметката – опити за теглене от 4 банкомата на 4 различни банки – половината бяха неуспешни.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

kris (преди 5 минути)
Хаосът започна.....Честито ви евро !!
Пиша на кирилица (преди 1 час)
Кажете как е с ПОС терминалите като заредя бинзин и ям пица. Направо да напускам обекта и другата седмица като намина да платя двете поръчки.
