В събота срещу неделя местим часа

Пиксабей

Пригответе се да се насладите на час повече сън тази есен. И през 2025 г. България ще премине към зимно часово време, като традиционната смяна ще се състои в последната неделя на октомври. Тази практика, макар и обект на разгорещени дебати в Европейския съюз, остава в сила, засягайки ежедневието на милиони хора. Нека видим кога точно трябва да върнем стрелките и каква е историята зад тази почти вековна традиция, пише Нова Варна.

Кога точно е смяната на часа през 2025 г.?

Официалното преминаване към астрономическото (зимното) часово време ще се извърши в 04:00 часа сутринта на 26 октомври 2025 г. (неделя). В този момент трябва да върнем часовниците си с един час назад, тоест на 03:00 часа. Това означава, че ще разполагаме с допълнителен час, който можем да използваме за сън или почивка. Информацията беше потвърдена от Българския институт по метрология, съгласно установените европейски и национални норми.

Защо продължаваме да сменяме времето?

Въпреки че много хора се надяват това да е последната смяна, практиката продължава да се прилага заради действащото законодателство. Редът за смяна на времето е регламентиран както на европейско, така и на национално ниво.

Смяната на времето е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. В България тя е регламентирана с Постановление на Министерския съвет от 1997 г. Според него страната ни преминава към лятно часово време в последната неделя на март (с преместване на стрелките с час напред) и се връща към зимно часово време в последната неделя на октомври (с връщане на стрелките с час назад).

Бъдещето на смяната на часа в ЕС

Дебатът за прекратяване на тази практика е актуален от години. През март 2019 г. Европейският парламент гласува „за“ отпадането на сезонната смяна на часа. Въпреки това, държавите-членки все още не са постигнали консенсус и не са взели окончателно решение дали да останат за постоянно на лятно, или на зимно часово време. Докато това не се случи, ще продължим да местим стрелките два пъти годишно.

От Бенджамин Франклин до Първата световна война: кратка история на смяната на часа

Макар да ни се струва модерна практика, идеята за смяна на времето датира от XVIII век.

Първата идея: Приписва се на американския учен и държавник Бенджамин Франклин. През 1784 г. в сатирично писмо до редактор на вестник „Парижки журнал“ той предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано, за да пестят от свещи, използвайки повече дневна светлина.

Практическо приложение: Идеята е приложена за първи път по време на Първата световна война от Германия през 1916 г. Целта е била да се пести гориво за военните нужди. Малко след това примерът е последван от Великобритания и САЩ.

В Европа и България: Масовото въвеждане на лятно часово време в Европа става през 1976 г. по искане на Франция. България се присъединява към тази практика през 1979 г.

Така, докато политиците в Брюксел решават бъдещето на тази традиция, ние ще се подготвим за поредното преминаване към зимно часово време на 26 октомври 2025 г., което ще ни донесе един допълнителен час за есенна почивка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!