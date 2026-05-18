ВАС отмени дерогацията на "ТЕЦ Марица Изток-2"

Снимка уикипедия, Nikolai Karaneschev

Съдът взе важно решение за ТЕЦ.

Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд – Стара Загора по административно дело № 478/2023 г., с което е отменено Решение № 50-Н0-ИО-А5/21.12.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за актуализиране на Комплексно разрешително №50/2005 г. на „ТЕЦ Марица Изток-2“ ЕАД. Спорът касае предоставяне на дерогация от европейските екологични стандарти на държавната въглищна централа относно нормите на замърсяване със серен диоксид, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

При изложени допълващи мотиви, върховните магистрати изпращат преписката на органа за ново произнасяне по преразглеждане на условията на Комплексно разрешително № 50/2005 г., издадено на оператора „ТЕЦ Марица Изток -2“ ЕАД, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението на Върховния административен съд е изцяло съобразено с решение по дело С-375/21 на Съда на Европейския съюз, постановено по отправено преюдициално запитване по настоящия спор.

С цитираното решение се дава задължително тълкуване на приложимото право, като член 15, параграф 4 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), във връзка с член 18 от нея и с членове 13 и 23 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, трябва да се тълкува в смисъл, че: при разглеждането на искане за дерогация компетентният орган трябва, като вземе предвид всички относими научни данни за замърсяването, включително кумулативния ефект с други източници на съответния замърсител, както и мерките, определени в относимия план за качество на въздуха, приет за съответната зона или агломерация съгласно член 23 от Директива 2008/50, да откаже такава дерогация, когато тя може да допринесе за превишаването на нормите за качество на въздуха, определени съгласно член 13 от Директива 2008/50, или да е в разрез с мерките, съдържащи се в този план, които имат за цел да гарантират спазването на тези норми и да направят възможно най-кратък периода на превишаването им.

Развити са съображения, че от установените по делото данни, относно наличие на значително замърсяване и установен принос на дерогацията към превишаване на нормите по показател серен диоксид, правилно и обосновано първоинстанционният съд е приел, че решението на изпълнителния директор на ИАОС е издадено в нарушение на изискването да не се допуска значително замърсяване и да се постига висока степен на опазване на околната среда, пише novini.bg.

Върховните магистрати намират, че решението на органа е незаконосъобразно, тъй като не е извършена цялостна оценка на кумулативния ефект от замърсяването, не са взети предвид всички относими научни данни, допуснато е противоречие с мерките на действащия план за качество на въздуха на Община Гълъбово и не са изпълнени условията за допустимост на дерогацията, съгласно правото на ЕС.

Решението на ВАС е окончателно.

