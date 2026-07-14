ВКС окончателно потвърди неправомерното ползване на два имота в Морската градина във Варна

Снимка Областна администрация Варна

Близо четири години след като по разпореждане на настоящия областен управител на Варна Марио Смърков беше извършена мащабна проверка на държавните имоти в местностите „Салтанат“ и „Приморски парк“, Върховният касационен съд окончателно потвърди, че два държавни имота са били ползвани без правно основание, като присъди обезщетение в размер на 383 522,20 лева.

През септември 2022 г., по време на втория си мандат като областен управител на област Варна, Марио Смърков разпорежда цялостна проверка на държавната собственост в района на Морската градина. С официално писмо до тогавашния кмет на Община Варна Иван Портних и до тогавашния кмет на район „Приморски“ Петя Проданова е било изискано съдействие за проверка на общо 107 държавни имота, предоставени за стопанисване и управление на Община Варна.

Извършената проверка е установила начина, по който държавните имоти се управляват и използват, като констатациите са обобщени в официални документи на Областна администрация Варна и изпратени до компетентните институции за предприемане на последващи действия. Сред проверяваните имоти са били и терени в местността „Салтанат“, които впоследствие стават предмет на съдебни производства.

След приключването на първия мандат на Марио Смърков като областен управител настъпват промени както в ръководството на Областна администрация Варна, така и в управлението на Община Варна. Независимо от това, проверката, разпоредена през 2022 година, остава първото цялостно обследване на държавните имоти в района, с което започва системното установяване на начина, по който се управлява държавната собственост в Морската градина.

Окончателното решение на Върховния касационен съд потвърждава значението на предприетите още тогава действия за защита на държавния интерес. То показва, че сигналите и проверките, започнали през 2022 година, са били основателни и че защитата на държавната собственост изисква последователни институционални действия, независимо от промените в управлението.

„Областна администрация Варна ще продължи да упражнява своите законови правомощия за опазване на държавната собственост и за гарантиране на законосъобразното ѝ управление в интерес на обществото.” - коментира Марио Смърков.

Редактор "Екип на Петел",

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