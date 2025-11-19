реклама

ВКС за Коцев: Всички обвиняеми и голямата част от свидетелите живеят в района на Варненски окръжен съд

19.11.2025 / 16:42 1

Снимка: Булфото

Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите четирима обвиняеми. Това реши Върховният касационен съд в закрито заседание - съдебния акт вижте тук

"В случая, всички обвиняеми и голямата част от свидетелите живеят в района на Варненски окръжен съд. Ето защо, с оглед процесуална икономия и осигуряване бързина на процеса, делото следва да бъде разгледано от Варненски окръжен съд", посочват от ВКС. 

Софийският градски съд прекрати съдебното производство срещу Благомир Коцев и другите подсъдими по него, и изпрати делото на Върховния касационен съд за разглеждане за наличието на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд, припомня Радио Варна. 

Със заповед от днес - 19 ноември, функциите кмет на Община Варна до 5 декември се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова. 

 

0
0
MrBean (преди 27 минути)
Рейтинг: 198490 | Одобрение: -1710
Браво на ВКС! За пръв път. Горещият картоф прехвърлен от СГС е отиграна правилно и бързо.Идват празници и е редно да го пуснат ,той не е убил никого да го разиграват като.... знаете че не съм му фен,но все пак трябва да има някакво правосъдие.

