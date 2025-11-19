ВКС за Коцев: Всички обвиняеми и голямата част от свидетелите живеят в района на Варненски окръжен съд

Снимка: Булфото

Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите четирима обвиняеми. Това реши Върховният касационен съд в закрито заседание - съдебния акт вижте тук.

"В случая, всички обвиняеми и голямата част от свидетелите живеят в района на Варненски окръжен съд. Ето защо, с оглед процесуална икономия и осигуряване бързина на процеса, делото следва да бъде разгледано от Варненски окръжен съд", посочват от ВКС.

Софийският градски съд прекрати съдебното производство срещу Благомир Коцев и другите подсъдими по него, и изпрати делото на Върховния касационен съд за разглеждане за наличието на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд, припомня Радио Варна.

Със заповед от днес - 19 ноември, функциите кмет на Община Варна до 5 декември се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова.

