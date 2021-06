ВМС на САЩ: Разрушителят „Рос“ няма да тръгва към Крим, остава в Одеса

Редактор: Недко Петров

Снимка: Украински флот

ВМС на САЩ отрекоха слуховете в интернет, че американският разрушител „Рос“ ще се отправи към Крим.

За възможността бойният кораб да се насочи към полуострова писаха сайтове, проследяващи движението на водния съд.

Въпреки съобщенията, разрушителят на американския флот „Рос" беше и ще остане в пристанището на Одеса в обозримо бъдеще в подкрепа на учението" Си Бриз ", заяви официалният Twitter на учението, което се провежда от американския 6-и флот.

Слуховете за миноносеца "Рос" се появиха на фона на два инцидента с кораби на НАТО край бреговете на Крим. Във вторник руското министерство на отбраната съобщи, че на 24 юни холандската военноморска фрегата "Евертсен", която е била в неутрални води, е променила курса си и е започнала движение към Керченския проток.

За да се предотвратят нарушения на границите, изтребители Су-30 и бомбардировачи Су-24 се издигнаха във въздуха. След това „Евертсен“ веднага смени курса, пише ria.ru.

Ден по-рано, на 23 юни, британският миноносец Defender навлезе в териториалното море на три километра и премина руската граница близо до нос Фиолент в Крим. Руският граничен кораб изпълни предупредителен огън, а самолетът Су-24М бомбардира по пътя на есминеца.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg