ВСС прие оставката на Сарафов, няма да получи 20 заплати

Булфото

Висшият съдебен съвет прие на свое заседание подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор.

В рамките на заседанието стана ясно, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а се връща като редови следовател, предаде "Дарик".

Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия, каза, че в парламента имало отправен призив да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров - Пепи Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви и че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство.

