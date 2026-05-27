ВСС прие оставката на Сарафов, няма да получи 20 заплати

27.05.2026 / 11:27 2

Висшият съдебен съвет прие на свое заседание подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор.

В рамките на заседанието стана ясно, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а се връща като редови следовател, предаде "Дарик".

Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия, каза, че в парламента имало отправен призив да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров - Пепи Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви и че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство.

Коментари
kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 209462 | Одобрение: 21057
20 заплати са му най-малкия проблем !!!
Dooobre!!! (преди 28 минути)
Рейтинг: 23115 | Одобрение: 7800
Няма да получи 20 заплати, а следствие и съд!!!
Да живей България!

