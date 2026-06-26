Валяк падна от платформа и удари кола в Кресненското дефиле

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Валяк падна от платформа за превоз на автомобили и удари кола на главен път Е-79 в Кресненското дефиле.

Инцидентът е станал между кривия тунел и Кресна, като движението е затворено и в двете посоки. В района на Симитли, полицейски служители пренасочват автомобилите през местността "Предела".

Водачът на ударения автомобил няма външни наранявания, но е транспортиран за извършване на медицински преглед, предава bTV.

Публикации в социалните мрежи показват, че на мястото има образувано задръстване.

Редактор "Екип на Петел",

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