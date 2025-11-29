реклама

Вандали вилняха в Пловдив

29.11.2025 / 13:47 1

кадър БНТ/Росица Колева

Вандали вилняха тази нощ в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Има нанесени щети върху три автомобила, предаде БНТ.

Неустановени към момента лица са обърнали 7 контейнера за смет до Математическата гимназия в Пловдив. Рано сутринта служителите на ОП "Чистота" са констатирали вандалския акт, заради който обслужването на контейнерите било невъзможно. Засегнатите коли са три, а собствениците им се установяват.

Върху тях са обърнати тежките метални съдове, а ламарините на някои от автомобилите са се деформирали от тежестта. На място пристигна и полицейски екип.

В района има множество камери, които могат да помогнат при издирването на вандалите.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Burton (преди 22 минути)
Рейтинг: 31751 | Одобрение: 3986
Олигофрени, не вандали

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама