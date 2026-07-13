Външният министър: България е готова да подкрепи новия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Резервите ни бяха взети предвид

Булфото

България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета, каза тя.

Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия във финансовата област. Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация, България може да постигне своето, когато успее аргументирано да си защити позицията, коментира Петрова, цитирана от БТА.

Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с наскорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите ѝ срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украйна. България търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и биха имали положителен ефект за нашата страна, поясни министърът. По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украйна за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера.

Редактор "Екип на Петел",

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