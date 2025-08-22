Ваня Григорова: Капитализмът убива емоцията и разкъсва човешките връзки и взаимоотношения

Кадър Фб

Ваня Григорова се изказа негативно към съвремения капитализъм.

Ето какво пише тя в социалната мрежа:

Какъв е смисълът да имаш един Левски например, който е пълен с чужденци? Състезанието би трябвало да е надпревара между различни школи. То показва доколко един отбор е отбор наистина - има детска, юношеска школа, след това подбира най-добрите между тези, които е изградил, и прави представителен отбор, който се бори с други отбори/школи. Победата не е на конкретните лица, а на школата, на традициите, на дисциплината. На духа, който е възпитаван години наред.

Сега какво имаме? Битка на парите. Купуват си поредния състезателен кон - най-добрия за парите, които имат. И от отделните скъпи коне трябва да стане отбор. Не е невъзможно, разбира се, но това вече не е една школа, не е екип. Или е екип, докато не дойде друг с повече пари, който откъсва части от вече създаденото цяло. Обаче няма изграждане от началото, децата не виждат в принадлежността си към отбора ценност. Ценност вече са само парите. И те започват да търсят начин да се изтъргуват по-скъпо. Къса се връзката между детето в началните класове, което иска да стане левскар, цесекар, славист и идеята за ОТБОРА. У него вече се възпитава, ако въобще остане в този отбор и стане титуляр, меркантилизъм и корист.

Капитализмът убива емоцията и разкъсва човешките връзки и взаимоотношения. Човекът не е ценен сам по себе си. Измерват го в пари. Както ми каза един познат наскоро: "Когато те закачат на куката, вече те мерят в килограми." Друга ценност нямаш.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!