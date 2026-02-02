Ваня Григорова: Това не е нормално, това е в София, а в страната хората нямат никакъв шанс за лекарска помощ

Кадър Нова тв

Ваня Григорова написа пост, който събира десетки хиляди реакции.

Ето разказа й:

Това не е нормално

Неделя вечер. Приятел пише във фейсбук, че се е обадил на Спешна помощ, тъй като майка му е зле. Линейката идва, констатират, че жената е на 76 години с прекаран инсулт. Необходим й е коремен хирург. И отказват да я вземат, тъй като "в никоя болница няма да я вземат, ще кажат, че нямат легла и ще ни умре в линейката". Той се обажда във ВМА, отказали му. Обажда се в Токуда - хубаво, ще я вземат, но да си я докара с частна линейка, ще й направят манипулацията, обаче легла няма... Другите варианти са Пирогов и Окръжна болница, но той вече е отчаян. И НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗВЪНИ ПО БОЛНИЦИТЕ И ДА СЕ МОЛИ ДА Я ВЗЕМАТ.

Служителите на Спешна помощ не си измислят. Случвало ми се е да ме търсят служители от "Столичен автотранспорт" - шофьор на около 45 години. Прилошава му, докато е на работа. Припада, удря си главата. Линейката идва, кара го във ВМА и оттам казват, че легла няма. Стоят до болницата и се чудят какво да го правят. Говорих с лекарката от линейката тогава, беше притеснена, насочих ги към общинска болница, те казаха, че ще пробват в Пирогов. Ще пробват! Но ако срещнат проблем, може ли да ми се обадят пак, за да се опитам да помогна...

Това е в СОФИЯ. СТОЛИЦАТА на България. Хората в страната, които не са в областни градове, пък и даже в някои областни градове, нямат ни-ка-къв шанс да стигнат до лекарска помощ. Имах подобен случай от Мездра.

Имало даже много болници в София. Нищо, че били частни, нали помагали. Те на как помагат!

Нямало лекари и медицински сестри. Защо? Защото нямало начин да получават нормални заплати на ЕДНО РАБОТНО МЯСТО, нямало начин да са защитени. Понеже няма медицински сестри за яслите, сега щели да махнат изискването за медицински сестри и да ги заменят с педагози. Като няма коремен хирург с хомеопат ли да го заменим?! Идиоти!

Лекари, медицински сестри и шофьори в Спешна помощ пък са най-зле платени, изложени на негативните реакции на близки и роднини на хората, които се нуждаят от лекарска помощ. Трябва да носят болни, сякаш са щангисти, не медицински лица. И получават ваучери за храна ПО ДВА ЛЕВА НА ДЕН, толкова беше миналата година, едва ли сумата е променена.

Както е видно от снимката, чакаме някоя компания с тлъсти печалби, която плаща само 10% данък печалба, да демонстрира благоволение, като ни подхвърли някоя линейка, в замяна на това да продължава да не плаща нормални данъци като във всяка друга европейска държава.

Болните не могат да преценяват дали да стигнат до спешни състояния в неделя вечер, през нощта или по празници. Хората не би трябвало да съобразяват къде да живеят, поради липса на болници, хирурзи, невролози и медицински сестри в радиус от 50-70 км. Така се губят българи, така умират тихо и никой не отчита тези жертви на ЛИПСВАЩАТА СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА СИСТЕМА. Жертви на пазара и капитализма.

