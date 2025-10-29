Ваня Великова: Сама си сложих филър – дори си го сложих по-добре от лекар!

Кадър БТВ

Ваня Великова е поп-фолк певица, известна с провокативните си песни и текстове. Разчита на естетичната медицина от 7 години. Признава, че си е поставяла филъри при лекари, стоматолози и козметички. Дори сама.

„Сама си сложих филър – дори си го сложих по-добре от лекар!“

„Като отида, ми дават огледалце и ме питат къде искам – в коя зона да е повдигнато, в коя да е по-смъкнато. Реално, като гледах как ми го слагат, прецених, че мога и аз да си го сложа. Не препоръчвам да го правите, но аз се справих. И дори си го сложих по-добре от лекар, защото когато съм ходила при лекар, съм имала топчета в устните, а когато си го слагах сама, нямаше такова нещо“, разказа Ваня Великова.

