Ваня Великова: Сама си сложих филър – дори си го сложих по-добре от лекар!

29.10.2025 / 15:34 3

Кадър БТВ

Ваня Великова е поп-фолк певица, известна с провокативните си песни и текстове. Разчита на естетичната медицина от 7 години. Признава, че си е поставяла филъри  при лекари, стоматолози и козметички. Дори сама.

„Сама си сложих филър – дори си го сложих по-добре от лекар!“

„Като отида, ми дават огледалце и ме питат къде искам – в коя зона да е повдигнато, в коя да е по-смъкнато. Реално, като гледах как ми го слагат, прецених, че мога и аз да си го сложа. Не препоръчвам да го правите, но аз се справих. И дори си го сложих по-добре от лекар, защото когато съм ходила при лекар, съм имала топчета в устните, а когато си го слагах сама, нямаше такова нещо“, разказа Ваня Великова.

 

Коментари
Дедо (преди 1 минута)
Рейтинг: 23753 | Одобрение: 6793
Идеална за бостанджийско плашило... С извинение, задника ми е по-симпатичен от нея...
1
0
kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 524578 | Одобрение: 97443
Поздравления....Толкова добре изглеждаш да, само да плашиш децата.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Ко? Не! (преди 14 минути)
Рейтинг: 21915 | Одобрение: -1680
Личи си, че чудесно се справя сама и става все по-красива с всеки изминал ден

