Варна и Бургас се наредиха сред най-щастливите градове в света

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Резултатите от шестото издание на Индекса на щастливите градове бяха официално представени в в британския парламент в Лондон, завършвайки най-голямото в света проучване на градското развитие, основано на приноса на местните общности. А сред фаворитите се наредиха и два български града, цитира Днес.бг

Тазгодишното издание събра обширни международни изследвания, обща методологична рамка и непрекъснат фокус върху качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения.

Проучването "Индекс на щастливите градове" за 2026 г. обхваща около 1000 града по света и ги класира според общия сбор от точки в шест области: граждани, управление, околна среда, икономика, здраве и мобилност.

Трите най-щастливи града в света през 2026 г. са Копенхаген, Хелзинки и Женева

Сред най щастливите градове се нареждат и два от България.

Най-високо се класирал Бургас - 227-мо място, а Варна се нарежда на 238-мо място.

Друг град на Балканите, успял да пробие в класацията, е Букурещ на 247-мо място.

Има и два гръцки града - Лариса на 212-то място и Йоанина на 232-ро място.

Редактор "Екип на Петел",

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