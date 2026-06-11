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Варна и Бургас се наредиха сред най-щастливите градове в света

11.06.2026 / 20:00 3

Кадър Булфото

Резултатите от шестото издание на Индекса на щастливите градове бяха официално представени в в британския парламент в Лондон, завършвайки най-голямото в света проучване на градското развитие, основано на приноса на местните общности. А сред фаворитите се наредиха и два български града, цитира Днес.бг

Тазгодишното издание събра обширни международни изследвания, обща методологична рамка и непрекъснат фокус върху качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения.

Проучването "Индекс на щастливите градове" за 2026 г. обхваща около 1000 града по света и ги класира според общия сбор от точки в шест области: граждани, управление, околна среда, икономика, здраве и мобилност.

Трите най-щастливи града в света през 2026 г. са Копенхаген, Хелзинки и Женева

Сред най щастливите градове се нареждат и два от България.

Най-високо се класирал Бургас - 227-мо място, а Варна се нарежда на 238-мо място. 

Друг град на Балканите, успял да пробие в класацията, е Букурещ на 247-мо място. 

Има и два гръцки града - Лариса на 212-то място и Йоанина на 232-ро място. 

 

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Коментари
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kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 620314 | Одобрение: 121354
И аз от щастие се изнесах, както и всичките ми приятели.....! Щастието е много относително, казал Айнщайн.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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уйчо (преди 13 минути)
Рейтинг: 132146 | Одобрение: 8781
Усетих аз, от тази година изведнъж станах много щастлив.
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Burton (преди 21 минути)
Рейтинг: 40765 | Одобрение: 3590
точно на управление случихме! 

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