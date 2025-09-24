Варна протестира! Хората настояват Пеевски да отиде в затвора

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

В 18,30 часа тази вечер започна протестът във Варна за освобождаване на кмета Благомир Коцев. Хората се събраха пред сградата на общината, а малко след това протестиращите слязоха на бул. Мария Луиза и блокираха движението за поне половин час. Шествието се насочи към сградата на Съдебната палата.

Хората скандират, че искат свобода за Благомир Коцев, "затвор за Делян Пеевски" и "Не на диктатурата".

Организаторите обявиха, че протестът е срещу подмяната на вота на варненци посредством завладяното правосъдие. Хората настояват Благомир Коцев, както и съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат пуснасти незабавно от ареста.

