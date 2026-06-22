Варна ще отбележи 49 години от потушаването на пожара на танкера „Ерма“ утре

Снимка: Булфото, архив

Церемония по полагане на цветя по повод 49 години от потушаването на пожара на танкера „Ерма“ ще се проведе във вторник - 23 юни, от 10:00 ч. пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до жп гарата във Варна морската столица. Организатори на събитието са Община Варна и Регионалният исторически музей - Варна.

В церемонията ще се включат ветерани от спасителната операция, които ще споделят свои спомени за събитията. Проявата е израз на признателност към всички участници в операцията и към тяхната всеотдайност в служба на обществото.

На 23 юни 1977 г. на либерийския танкер „Ерма“, разтоварващ близо 18 000 тона нефт на Варненското пристанище, избухва мощна експлозия, последвана от голям пожар. Заради огромните количества гориво на борда и близостта на нефтени бази, други плавателни съдове и военни обекти съществува реална опасност от мащабна катастрофа за пристанището и града.

В продължение на повече от денонощие пожарникари, моряци, водолази и специалисти от различни служби водят изключително сложна спасителна операция под ръководството на генерал-лейтенант Илия Дончев. След десетки взривове и непрекъсната борба с огнената стихия пожарът е окончателно потушен на 24 юни.

Случаят „Ерма“ остава в историята като една от най-мащабните и успешни операции по овладяване на пожар на танкер и като пример за професионализъм, смелост и себеотрицание в защита на Варна и нейните граждани.

Редактор "Екип на Петел",

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