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Варна ще отбележи 49 години от потушаването на пожара на танкера „Ерма“ утре

22.06.2026 / 22:24 1

Снимка: Булфото, архив

Церемония по полагане на цветя по повод 49 години от потушаването на пожара на танкера „Ерма“ ще се проведе във вторник - 23 юни, от 10:00 ч. пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до жп гарата във Варна морската столица. Организатори на събитието са Община Варна и Регионалният исторически музей - Варна.

В церемонията ще се включат ветерани от спасителната операция, които ще споделят свои спомени за събитията. Проявата е израз на признателност към всички участници в операцията и към тяхната всеотдайност в служба на обществото.

На 23 юни 1977 г. на либерийския танкер „Ерма“, разтоварващ близо 18 000 тона нефт на Варненското пристанище, избухва мощна експлозия, последвана от голям пожар. Заради огромните количества гориво на борда и близостта на нефтени бази, други плавателни съдове и военни обекти съществува реална опасност от мащабна катастрофа за пристанището и града.

В продължение на повече от денонощие пожарникари, моряци, водолази и специалисти от различни служби водят изключително сложна спасителна операция под ръководството на генерал-лейтенант Илия Дончев. След десетки взривове и непрекъсната борба с огнената стихия пожарът е окончателно потушен на 24 юни.

Случаят „Ерма“ остава в историята като една от най-мащабните и успешни операции по овладяване на пожар на танкер и като пример за професионализъм, смелост и себеотрицание в защита на Варна и нейните граждани.

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Вин (преди 9 минути)
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От "Петел" нещо, нямате връзка с интернет ли, глупави ли сте, или манипулирате балъците?! "КАК ПОСТРОЕН ВЪВ ВАРНА СЪВЕТСКИ ТАНКЕР СТИГНА ДО КИТАЙ С БЪЛГАРСКИ ЕКИПАЖ Един позабравено постижение от 1966 г., което прави чест на българското корабостроене и корабоплаване Вероятно няма да изненадам читателите на „Морски вестник”, които се интересуват от българската морска история, като им припомня, че на 26 март 1966 г. в Корабостроителния завод „Г. Димитров” във Варна се състои тържество по случай спускането на поредния 4000-тонен танкер (строителен номер 576) на вода. Кръстницата Победа Ламбова счупва бутилката шампанско о борда на кораба и му дава името на българската река „Ерма”. Странно, защото от всичките 27 кораба, построени от завода по проект „566 Б”, само този танкер носи име, свързано с България. Останалите получават имена, свързани със съветската история или с региона на Каспийско море, за където са предназначени. Танкерите от тази серия са сред най-мащабната поредица от кораби, построени във Варна. Главен конструктор на проекта е инж. Й. Каразлатев. Първият кораб от серията: „Федя Губанов” (строителен номер 390) е предаден на СССР през 1959 г., а последният - „Жигонский” (строителен номер 727), през 1968 г. Такава продължителност на производството е показател за добрите експлоатационни качества на кораба. Най-голямата дължина на проект „566 Б” е 123,5 метра, широчината - 16,0 метра, газенето - 4,00/4,33 метра (дедуейт 3917/4718 тона). Максималната скорост, която му осигуряват двата двутактови дизелови двигателя (тип 8DP30/50-3 от по 800 к.с. (при 300 об/мин) е 10,5 възла. Екипажът е от 33 души. В каталога на Института по корабостроене - Варна, където „Ерма” погрешно е посочен като кораб, построен за СССР, проект „566 Б” е определен като 4000-тонен танкер за смесено плаване (в смисъл „река - море”). А като назначение: „За превоз на нефтени продукти ... в Каспийско, Черно и Средиземно море на разстояние от брега до 100 мили”."

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