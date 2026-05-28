Варна тауърс с нов собственик

През първото тримесечие на годината новопостроените търговски площи в България достигнаха най-високото си ниво за последните две години и половина - 39 500 квадратни метра, като целият обем е реализиран в ритейл паркове.

Напълно завършени бяха три проекта - Holiday Park Vratsa, East Road Retail Park и Retail Park Simitli, а други три отвориха частично - Pirgos Park в Бургас, Retail Park Kostinbrod и Retail Park Radnevo, предаде Метео Балканс.

Така общият обем на търговските площи в страната нараства до 1.56 милиона квадратни метра към края на март 2026 г. Това е 242 кв.м магазини на 1000 души население. Това сочат данните от анализа на консултантската компания за бизнес имоти "Кушман и Уейкфилд/Фортън" (Cushman&Wakefield | Forton).

Над половината от този обем търговски площи (52%) се намира в 26 мола, а останалите са разпределени между 71 ритейл парка, чиито размери варират от малки проекти с наематели, които се броят на пръстите на едната ръка до такива с няколко десетки търговци.

Към края на първото тримесечие на 2026 г. строителни работи се извършват по общо 15 ритейл парка в 13 града в страната. Обемът на площите в строеж възлиза на 133 483 кв.м, а още около 170 000 кв.м (9 ритейл парка и един мол) се намират в различни етапи на планиране. Очаква се през октомври 2026 г. обемът на площите, разположени в ритейл паркове, да надмине този в моловете.

Търсене

Търсенето на търговски площи през първото тримесечие остава силно. Реализирани са 67 откривания на нови магазини с обща площ от около 33 000 кв.м спрямо 36 магазина и 17 000 кв.м година по-рано.

В сегмента на ритейл парковете са открити 45 нови магазина, заемащи 28 100 кв.м, докато в търговските центрове отвориха врати 22 нови обекта с обща площ от 4800 кв.м.

Търговците на модни стоки заеха 24% от новооткритите търговски площи, следвани от хранителните вериги със 17%, магазините със смесени стоки с 13%, операторите на заведения с близо 10%, търговците на мебели и стоки за дома с 8%, а останалите категории формираха 29%.

По отношение на броя на новооткритите обекти най-активни са заведенията с 13 обекта, следвани от модния сектор с 12 и търговците в сегмента здраве и красота - с 8.

През първото тримесечие се открои навлизането на пазара на Sports Direct - водещ международен търговец на спортни обувки, облекло и оборудване. Брандът, който оперира мрежа от 715 магазина в 30 държави, отвори първия си обект в България в XoPark Sofia. Верен на името си, Sports Direct стъпи на българския пазар директно - чрез собствено дъщерно дружество.

Заетост

През първото тримесечие на годината свободните търговски площи се покачиха леко от минималните нива достигнати в края на 2025 година.

В сегмента на ритейл парковете свободните площи възлизат на 15 600 кв.м, а коефициента на незаетост бе 2.1% спрямо 1.5% през четвъртото тримесечие на 2025 г.

В столичните молове свободните площи нараснаха до 12 500 кв.м, което съответства на ниво на незаетост от 3.5% спрямо 2.2% в края на 2025 г.

В моловете в Пловдив свободните площи са едва 2000 -3000 кв.м при ниво на незаетост от 2.7%.

Подобна е ситуацията и в повечето молове в останалата част на страната.

Наеми

Наемните нива на първокласни обекти в моловете продължават възходящия си тренд и през първите три месеца на годината. В София основният наем достигна 48 евро/кв.м, в Пловдив той е 28 евро/кв.м, във Варна - 28.5 евро/кв.м, а в Бургас - 24 евро/кв.м.

При ритейл парковете в София цените останаха стабилни на 13 евро/кв.м, а малко под 10 евро бяха нивата в останалите три големи града у нас.

В началото на 2026 г. е реализирана една по-значима сделка за обект със смесено предназначение, комбиниращ търговски и офис площи.

"Варна Тауърс" (Varna Towers) - с 29 000 кв.м отдаваема търговска площ и 18 500 кв.м отдаваема офис площ, беше придобит от двама местни частни инвеститори. Търговската част на комплекса, която е по-голяма от почти половината молове в София, изпитва затруднения да привлече наематели. Към момента няма публична информация за намеренията на новите собственици по отношение на търговските площи.

Доходността при първокласните молове остана без промяна за шесто поредно тримесечие и се задържа на ниво от 7.5%.

Идентична стабилност демонстрира и сегментът на ритейл парковете – 7.25% за четвърто поредно тримесечие.

