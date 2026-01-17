Варненец: Едно пиле в палачинка 3-4 чери доматчета и 5 кубчета краставичка - 11,50 лева
Кадър Б. Бояджиев, Забелязано във Варна
Варна е единственият конкурент на София по високи цени не само на имотите, но и на храната и всичко друго.
Варненец показа колко скъпо излиза да хапнеш в центъра на града и то не да се заситиш.
"Евалата, уж нямаше инфлация, за едно пиле в палачинка 3-4 чери доматчета и 5 6 кубчета краставичка 11,50 лв.", пише той и показва полупразната чиния.
Коментарите почнаха веднага:
Ама не си писал, че все пак са 2 броя.
Да, но то си го пише, демек 12 лева за едно пиле в палачинка с 2 чери доматчета и 5 6 парчета краставичка...
Заведението имаше ли хора? - да
Фалира ли? - не
Значи това е цената. Или по- висока.
Меню нямаше ли за тебе да видиш колко струва предварително, папагал?, пита раздразнен един.
Тука няма материал и за 3 лева добра надценка, отвръща трети.
