Варненец: Ганьо не желае да ползва алтернативен транспорт! За него това Не е престижно!

Кадър ИИ

Интересен анализ направи варненец в групата Виждам те КАТ - Варна.

Ето какво пише той:

Какво е автомобила за Българина и ЧАСТ от причините, защо няма места за паркиране в големите градове?

Автомобила за Българина (тук говоря за по-голямата част от народа, не всички) е все още проява на заможност, ако щеш на лукс дори. Още от годините на социализма, когато хората са чакали с години за него им се е заложило в съзнанието, че да имаш кола те издига на по-високо ниво в очите на другите. Нямаш ли кола се ЧУДЯТ, защо така, ама как така, питат те, защо нямаш, защо не си купиш??? Абсолютен Факт!

Днес автомобила е все по-често необходимост! С него мнозина си вадят хляба и вършат наистина нужни за тях и семейството им дейности, НО остава и една част за която е ниво да има дори по няколко коли, които реално не им трябват в повечето случаи...

Остават такива хора, които почти не си карат колите, не са им нужни, но ги държат, ей така да ги имат, просто защото имат право да ги имат и искат да ги имат... Може да им затрябва и т.н. Те са най-голямата част!

Да! Те им плащат всички данъци, винетки, обслужване, прегледи, ремонти (дори да стои една кола се чупи и обслужва) НО хората си ги искат, поради част от гореизброените причини и нелогични техни си такива, въпреки, че им излиза ненужно скъпо това удоволствие, защото не ги ползват почти...

Има и такива, които колите им не са в движение, но не искат да се разделят с тях. Те си стоят и не се продават. Гният на улицата, на паркинга пред блока, но са си там. Причини много за това явление.

Има и други, които трупат/ държат / коли по различни причини. Продават, като допълнителен доход автомобили, държат една кола за да паркират другата си пред нея, ползват за склад, ще я пазя за сина/дъщерята, като порасне и т.н. и т.н.

Да, имат право на това, Да! Да! Те си преценяват за себе си, Да!

Но като няма, къде да паркирате в града, а сте от хората, които ползват автомобилите си не по прищявка, а заради това, че наистина са ви нужни да свършите важни за вас задачи и работа, докато на другите не им пука за това, ето къде главно е проблема.

Ганьо не желае да ползва алтернативен транспорт! За него това Не е престижно! Той трябва да има кола и се присмива и 0бижда всеки, който мисли иначе... Ама пък Гледа в чужбина и казва, брей хората, колела карат там, Европейци! НО питаш ли го за него, а не!!! Кола трябва да имаш в България! Алтернативен транспорт! НЕ!!! Велосипеди, ел. Превозни средства на две колела, коли под наем, градски транспорт, таксита и други алтернативи, НЕ! Такива глупости са му под нивото, пък и той няма, как да се замисли за тях, не е свикнал така.

Какви ти велоалеи и глупости, карай си колата и мотора и не се занимавай си казва Ганьо.

Презастрояването с нови жилища в които парко местата са малко или ги няма е друг въпрос...

Ами това е, Чао на всички от мен!

