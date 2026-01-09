Варненец: Къде отидоха жабките от фонтана?
Кадър К. Тодоров, Забелязано във Варна
Наблюдателен гражданин забеляза, че жабките от фонтана в Морската градина ги няма.
Ето какво пише той:
КЪДЕ СА НИ ЖАБИТЕ?
Някои в коментарите предположиха, че е възможно да са откраднати.
Други обаче не изключват, че става въпрос за ремонт.
Фонтанът "Жабките“ е водно съоръжение от единична вана с хидростатично покритие. Водните ефекти са два вида – декоративни жабки с единичен струйник и водно оръдие, разположено в центъра на ваната. "Жабките“ са захранени от една помпа, а водното оръдие е многокомпонентна система, която позволява единичен изстрел на голям обем вода на височина до 30 метра.
