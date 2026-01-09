Варненец: Къде отидоха жабките от фонтана?

Кадър К. Тодоров, Забелязано във Варна

Наблюдателен гражданин забеляза, че жабките от фонтана в Морската градина ги няма.

Ето какво пише той:

КЪДЕ СА НИ ЖАБИТЕ?

Някои в коментарите предположиха, че е възможно да са откраднати.

Други обаче не изключват, че става въпрос за ремонт.

Фонтанът "Жабките“ е водно съоръжение от единична вана с хидростатично покритие. Водните ефекти са два вида – декоративни жабки с единичен струйник и водно оръдие, разположено в центъра на ваната. "Жабките“ са захранени от една помпа, а водното оръдие е многокомпонентна система, която позволява единичен изстрел на голям обем вода на височина до 30 метра.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!