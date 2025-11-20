Варненец: Най-после деня на зелената зона! Празни паркоместа в "Чайка" - кеф голям! Диша се!

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Р. Лазаров

""Чайка", най-после деня на зелената зона! Празни паркоместа - кеф голям!", написа във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна" живущ във варненския квартал.

Постът беше подкрепен с коментари и от други вдъхновени от въвеждането на Зелената зона в района - "А именно някои жители на "Чайка" (макар и малко) ореваха света. А се вижда положителния ефект, именно за тях", "Ден едно е чудесно просто, толкова празен паркинга не съм го виждал от дете !!! Чак не ми се тръгваше за работа пОснах сълза. Има още страшно много изоставени автомобили , предполагам че скоро и тях няма да ги има. Освободени градинки и тротоари от автомобили... 50% свободни места. Диша се вече в квартала, но масата автомобили са изместени над булеварда, където няма зона... В момента там са една върху друга.....", "Браво! Цяла Варна трябва да е синя и зелена зона, така ще е много по-подредено, а и автомобилите ще намалеят и ще е по-чист въздуха.", "Трябва да призная, че не очаквах да е така и съм приятно изненадан!", са от подкрепящите въвеждането на Зелената зона в квартала.

Други обаче остават резервирани - "Рано е още, изчакайте малко. Те и в синята така се радваха, после започнаха врътките и сега са един връз друг."

