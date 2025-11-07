Варненец: Паркингът ни е езеро след ремонт на ВиК

снимки: читател Петел.бг

На редакционната поща на Петел.бг продължават да валят сигналите за лошото състояние на паркинг след полагане на главен водопровод от ВиК. Става въпрос за паркоместата на ул. "Карамфил", зад бл.11 в Цветния квартал на Варна.

Преди месец читател сигнализира, че там е яма, но към момента, с влошаването на времето и дъждовете, паркингът вече е заприличал на езеро, посочват живеещите в блока.

"В момента паркинга е едно езеро. Предлагам временно решение да се положи някакъв инертен материал като фрезован асфалт, за да е няма тази локва.", пише поредният възмутен варненец, който ни изпрати и снимки на състоянието, в което е сега паркингът.

"Надявам се, че има някакъв проект за напред.", посочва още той.

Още по темата четете ТУК

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!